إعلامي يكشف تفاصيل إنهاء صفقة الأهلي الجديدة

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، نقلاً عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء أنهت اتفاقها بشكل رسمي مع نادي بتروجيت من أجل ضم المدافع هادي رياض، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية إن المفاوضات بين الطرفين أسفرت عن اتفاق نهائي تم التوصل إليه مساء أمس الجمعة، يقضي بسداد الأهلي مبلغ 35 مليون جنيه، إلى جانب إعارة لاعب واحد إلى صفوف بتروجيت.

وأوضح أنه في حال عدم إتمام الإعارة، سيحصل بتروجيت على مقابل مالي يصل إلى 40 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نادي بتروجيت أبدى رغبته في استعارة اللاعب عمر سيد معوض ضمن الصفقة، بينما ينتظر الأهلي عودة مديره الفني الدنماركي ييس توروب من الدمام، من أجل حسم القرار النهائي ومعرفة رأيه بشأن إمكانية رحيل اللاعب على سبيل الإعارة.