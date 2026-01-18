مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

إعلامي يكشف تفاصيل إنهاء صفقة الأهلي الجديدة

كتب : نهي خورشيد

12:21 ص 18/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 12 صورة
    عمرو الجزار لاعب الأهلي الجديد (2)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي (14)
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي (11)
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، نقلاً عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء أنهت اتفاقها بشكل رسمي مع نادي بتروجيت من أجل ضم المدافع هادي رياض، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية إن المفاوضات بين الطرفين أسفرت عن اتفاق نهائي تم التوصل إليه مساء أمس الجمعة، يقضي بسداد الأهلي مبلغ 35 مليون جنيه، إلى جانب إعارة لاعب واحد إلى صفوف بتروجيت.

وأوضح أنه في حال عدم إتمام الإعارة، سيحصل بتروجيت على مقابل مالي يصل إلى 40 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نادي بتروجيت أبدى رغبته في استعارة اللاعب عمر سيد معوض ضمن الصفقة، بينما ينتظر الأهلي عودة مديره الفني الدنماركي ييس توروب من الدمام، من أجل حسم القرار النهائي ومعرفة رأيه بشأن إمكانية رحيل اللاعب على سبيل الإعارة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هادي رياض خالد الغندور صفقات الأهلي 2026 انتقالات يناير 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التضامن تكشف تفاصيل واقعة تعرض أطفال بدار رعاية للاستغلال الجنسي
أخبار مصر

التضامن تكشف تفاصيل واقعة تعرض أطفال بدار رعاية للاستغلال الجنسي
أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
أخبار مصر

أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026
حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)
أخبار مصر

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي