الإسماعيلي ينتقد التحكيم بعد التعادل مع بتروجت

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجّه أحمد العجوز رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي انتقادًا لطاقم تحكيم مباراته أمام نظيره بتروجت في الدوري.

واستهل فريق الإسماعيلي مشواره بالموسم الجديد من الدوري 2025/26 بالتعادل مع بتروجت سلبيًا مساء يوم أمس السبت.

وقال العجوز في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه:"لدينا الثقة في أسرة التحكيم المصرية لكن نتمنى تطبيق العدالة على الجميع خلال المرحلة المقبلة، طرد محمد عمار غير مستحق ولا أعلم سبب استدعاء الفار لحكم المباراة في لعبة مثل هذه".

وتطرق رئيس جهاز الكرة بالإسماعيلي للتعادل بقوله:"هي مجرد بداية واللاعبون قدموا أداءًا قتاليًا طوال التسعين دقيقة".

وأتم العجوز تصريحاته بقوله:"أغلقنا صفحة بتروجت وسنبدأ العمل على مباراة بيراميدز بداية من الآن".

ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة نظيره بيراميدز مساء يوم الخميس الموافق 14 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

