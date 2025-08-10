قرار صادم من الشناوي بعد جلوسه احتياطيا في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

القاهرة - مصراوي

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي، خلال مشاركته في برنامج "هاتريك" مع الإعلامي محمد المحمدي، عن موقف محمد الشناوي بعد مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا في مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت.

وقال عراقي: "جميعنا فوجيء بأن مصطفى شوبير بدأ المباراة أساسيًا، بينما جلس محمد الشناوي على دكة البدلاء، والوحيد الذي لم يفاجىء بذلك هو الشناوي نفسه، لأنه كان على علم منذ الأمس بعدم مشاركته".

وتابع: "الشناوي كان مضايق جدا منذ علمه بالخبر، لأن قرار استبعاده من التشكيل الأساسي جاء بناء على قناعة فنية من المدير الفني ريكاردو ريبيرو، ومدرب الحراس الجديد، بأحقية مصطفى شوبير في حراسة المرمى واقتناعهم بمستواه."

وأضاف: "الشناوي تحدث مع الكابتن محمد يوسف، وأبلغه أنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل، فسيرحل عن الفريق في يناير المقبل."