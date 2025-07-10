"في ظل بحثه عن بدائل".. هل يعاني الأهلي من أزمة دفاعية بعد رحيل عبدالمنعم؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تشهد فترة الانتقالات الصيفية الجارية اهتمام الأهلي بتدعيم خط دفاعه سواء لاعبين محليين أو أجانب مع احتمالية رحيل مدافعه المغربي الدولي أشرف داري.

الأهلي كان قد تعاقد مع أشرف داري خلال الانتقالات الصيفية الماضية لتعويض رحيل محمد عبدالمنعم من الأهلي لصفوف نيس الفرنسي ولكن لم يظهر اللاعب المغربي بالمستوى المطلوب.

وارتبط اسم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية بالدخول في مفاوضات مع أحمد حجازي المحترف المصري بصفوف نيوم، ياسين مرعي مدافع فاركو بالإضافة إلى المحترف التونسي بصفوف شاختار دونيتسك الأوكراني علاء غرام.

وخاض فريق الأهلي خلال الموسم الماضي 2024/25 25 مباراة في بطولة الدوري إذ سكنت شباكه 18 هدفًا، فيما شارك بـ 3 مباريات ببطولة كأس الرابطة سكن مرماه 6 أهداف.

وسكن مرمى الأهلي كذلك 6 أهداف خلال 3 مباريات خاضهم بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية، بينما خاض بدور المجموعات في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا 10 مباريات سكن مرماه خلالها 8 أهداف.

يذكر أن الأهلي يضم في خط الدفاع كل من:المغربي أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم.