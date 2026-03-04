كشف مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك عن تفاصيل كواليس الاجتماع الذي تم خلاله الموافقة على منح الرئاسة الشرفية للنادي إلى ممدوح عباس.

وأوضح المصدر أن المقترح أثار نقاشًا موسعًا بين أعضاء المجلس قبل عرضه للتصويت، حيث أبدى الحاضرون تقديرهم الكامل لدور عباس الطويل في دعم النادي، سواء على المستوى الإداري أو من خلال دعمه المادي والمعنوي للاعبين والمجالس السابقة.

وأشار إلى أنه رغم غياب أربعة أعضاء عن الاجتماع لأسباب مختلفة، فقد تم التواصل معهم بشكل مباشر لضمان مشاركتهم في القرار، وتم الحصول على موافقتهم الرسمية، ليصدر القرار بالإجماع، مؤكداً أن المجلس حرص على توثيق الدعم الكامل لهذا التكريم قبل الإعلان عنه رسميًا.

واختتم المصدر، أن هذا القرار، يعكس حرص إدارة الزمالك على تقدير الشخصيات المؤثرة التي ساهمت في خدمة النادي وتعزيز استقراره، بما يكرم مسيرة عباس ومسيرته الطويلة مع القلعة البيضاء.