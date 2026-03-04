مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

إعلان

"اكتسح التصويت".. الكواليس الكاملة لمنح ممدوح عباس منصب جديد في الزمالك

كتب : محمد خيري

09:00 ص 04/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (2)
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس 1
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك عن تفاصيل كواليس الاجتماع الذي تم خلاله الموافقة على منح الرئاسة الشرفية للنادي إلى ممدوح عباس.

وأوضح المصدر أن المقترح أثار نقاشًا موسعًا بين أعضاء المجلس قبل عرضه للتصويت، حيث أبدى الحاضرون تقديرهم الكامل لدور عباس الطويل في دعم النادي، سواء على المستوى الإداري أو من خلال دعمه المادي والمعنوي للاعبين والمجالس السابقة.

وأشار إلى أنه رغم غياب أربعة أعضاء عن الاجتماع لأسباب مختلفة، فقد تم التواصل معهم بشكل مباشر لضمان مشاركتهم في القرار، وتم الحصول على موافقتهم الرسمية، ليصدر القرار بالإجماع، مؤكداً أن المجلس حرص على توثيق الدعم الكامل لهذا التكريم قبل الإعلان عنه رسميًا.

واختتم المصدر، أن هذا القرار، يعكس حرص إدارة الزمالك على تقدير الشخصيات المؤثرة التي ساهمت في خدمة النادي وتعزيز استقراره، بما يكرم مسيرة عباس ومسيرته الطويلة مع القلعة البيضاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ممدوح عباس الزمالك رئاسة الزمالك الشرفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
أخبار مصر

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
جنة الصائم

جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
مشهد لـ أحمد مجدي من فيلم "أسرار البنات" يتصدر التريند بعد دوره في "الست
دراما و تليفزيون

مشهد لـ أحمد مجدي من فيلم "أسرار البنات" يتصدر التريند بعد دوره في "الست
فليك يلعن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك
رياضة عربية وعالمية

فليك يلعن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك
قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية
أخبار وتقارير

قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة