نقل الإعلامي محمد طارق أضا تصريحات خاصة عن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، وذلك خلال ظهوره عبر برنامج «الماتش» المذاع على قناة قناة صدى البلد، في أول تصريحات تُنقل عنه عبر وسائل الإعلام منذ توليه منصبه.

وأكد جون إدوارد احترامه الكامل لجماهير الزمالك، قائلًا: «الزمالك نادٍ كبير وأعي ذلك جيدًا، وأحترم جمهور الزمالك المخلص لناديه بمعنى الكلمة»، مضيفًا: «أعلم حجم الصعوبات والمشاكل داخل نادي الزمالك».

وأوضح المدير الرياضي أن الهدف منذ اللحظة الأولى كان العمل على إيجاد حلول واقعية، بدلًا من الاكتفاء بالحديث عن الأزمات، مشيرًا إلى أن حل المشكلات على أرض الواقع هو الأولوية خلال المرحلة الحالية.

مفاجأة بشأن التعاقد مع يانيك فيريرا

وفجّر إدوارد مفاجأة بشأن التعاقد مع المدير الفني السابق البلجيكي يانيك فيريرا، مؤكدًا أن فيريرا «لم يكن الخيار الأول ولا الثاني، بل كان الخيار الثالث» لتولي قيادة الفريق في بداية الموسم.

وفيما يتعلق بملف تجديد عقود اللاعبين، أوضح أن الملف مطروح بالفعل ويتم التعامل معه وفق خطط واستراتيجية واضحة داخل النادي.

كما أشار إلى أن تدريب الفريق على ملعب الكلية الحربية جاء بهدف عزل الفريق، ومنع تصوير التدريبات أو تسريب ما يدور داخلها، وهو ما كان يحدث سابقًا داخل مقر النادي.