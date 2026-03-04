مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

"نجهز الفلوس".. ماذا يفعل الزمالك لتجديد عقد حسام عبدالمجيد؟

كتب : محمد خيري

08:00 ص 04/03/2026

حسام عبد المجيد

كشف مصدر داخل إدارة كرة القدم بنادي الزمالك أن إدارة النادي لم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات مع اللاعب حسام عبدالمجيد لتجديد عقده.

وأشار المصدر، إلى أن عقد اللاعب الحالي ممتد حتى نهاية موسم 2027، ومازال يتبقى له عام كامل.

وأوضح المصدر أن تركيز الإدارة في الوقت الحالي ينصب على توفير السيولة المالية اللازمة قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع اللاعب لحسم ملف التجديد بشكل نهائي.

حسام عبد المجيد يواصل التألق مع الزمالك

ويواصل حسام عبدالمجيد تقديم مستويات مميزة مع الزمالك، حيث سجل هدف الفوز على بيراميدز في المباراة الأخيرة من ركلة جزاء، مما يعكس دوره البارز في صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

حسام عبد المجيد الزمالك لاعب الزمالك

