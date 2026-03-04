"نجهز الفلوس".. ماذا يفعل الزمالك لتجديد عقد حسام عبدالمجيد؟

كشف مصدر داخل إدارة كرة القدم بنادي الزمالك أن إدارة النادي لم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات مع اللاعب حسام عبدالمجيد لتجديد عقده.

وأشار المصدر، إلى أن عقد اللاعب الحالي ممتد حتى نهاية موسم 2027، ومازال يتبقى له عام كامل.

وأوضح المصدر أن تركيز الإدارة في الوقت الحالي ينصب على توفير السيولة المالية اللازمة قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع اللاعب لحسم ملف التجديد بشكل نهائي.

حسام عبد المجيد يواصل التألق مع الزمالك

ويواصل حسام عبدالمجيد تقديم مستويات مميزة مع الزمالك، حيث سجل هدف الفوز على بيراميدز في المباراة الأخيرة من ركلة جزاء، مما يعكس دوره البارز في صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.