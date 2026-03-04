إعلان

قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة 27 متهمًا في خلية عين شمس

كتب : صابر المحلاوي

11:17 ص 04/03/2026 تعديل في 11:17 ص

المستشار محمد سعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 27 متهمًا في القضية رقم 14782 لسنة 2025 جنايات عين شمس، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية عين شمس"، إلى جلسة 18 مايو للاطلاع.

اتهامات خلية عين شمس

ذكر أمر الإحالة أنه خلال عام 2024 في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، قاد المتهم الأول جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على مؤسسات الدولة والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية.

ونُسب إليه إعداد عناصر الجماعة وتدريبهم على استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بشكل مؤمَّن عبر مجموعات مغلقة. كما أُسند إلى المتهمين من الثاني حتى الأخير الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأهدافها، وتلقي تدريبات تقنية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

واتُّهم المتهم التاسع بتمويل الإرهاب من خلال توفير أسلحة ومواد مفرقعة للجماعة وحيازتها. كما وُجه إلى المتهمين استخدام تطبيق "تليجرام" لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات فيما بينهم.

المستشار محمد السعيد الشربيني خلية عين شمس القاهرة والجيزة

