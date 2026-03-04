تطورات موقف ثنائي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري



حضر البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة فريق اليد ضد البنك الأهلي.

بيزيرا يؤازر لاعبي الزمالك لكرة اليد

نشر حسن قداح، لاعب يد الزمالك، صورته مع خوان بيزيرا، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب مباراة الفريق ضد البنك الأهلي، وعلق: "فن وهندسة".

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي بنتيجة 32-30، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-15، وواصل تقدمه في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة لصالح الكوماندوز.

ويخوض الزمالك سادس مواجهاته في الدور النهائي أمام نادي الشمس، يوم الجمعة المقبل بمقر الأخير داخل صالة نادي الشمس.