مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

بالصور.. بيزيرا يؤازر لاعبي يد الزمالك أمام البنك الأهلي

كتب : هند عواد

11:16 ص 04/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بيزيرا رفقة حسن قداح لاعب يد الزمالك
  • عرض 4 صورة
    بيزيرا يؤازر لاعبي الزمالك لكرة اليد
  • عرض 4 صورة
    بيزيرا مع لاعبي يد الزمالك (2)

حضر البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة فريق اليد ضد البنك الأهلي.

بيزيرا يؤازر لاعبي الزمالك لكرة اليد

نشر حسن قداح، لاعب يد الزمالك، صورته مع خوان بيزيرا، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب مباراة الفريق ضد البنك الأهلي، وعلق: "فن وهندسة".

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي بنتيجة 32-30، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-15، وواصل تقدمه في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة لصالح الكوماندوز.

ويخوض الزمالك سادس مواجهاته في الدور النهائي أمام نادي الشمس، يوم الجمعة المقبل بمقر الأخير داخل صالة نادي الشمس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك خوان بيزيرا البنك الأهلي

