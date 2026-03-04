إعلان

شركة مياه المنوفية تعلن جدول غسيل الشبكات خلال مارس

كتب : أحمد الباهي

11:06 ص 04/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خطة مركز تلا
  • عرض 7 صورة
    خطة مركز شبين الكوم
  • عرض 7 صورة
    خطة مركز قويسنا
  • عرض 7 صورة
    خطة مركز بركة السبع
  • عرض 7 صورة
    خطة منوف وسرس الليان
  • عرض 7 صورة
    خطة مركز الشهداء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس رشدي السيد عمر، خطة غسيل شبكات المياه بمختلف مناطق المحافظة خلال شهر مارس 2026، وذلك وفقًا لجدول الغسيل الدوري المعتمد لضمان الحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

تنسيق كامل والتزام بالجدول الزمني

أكد رئيس الشركة أنه يجري التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه، مع التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الغسيل والتطهير، والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ أثناء التنفيذ، حفاظًا على الصحة العامة.

تنبيه مهم للمواطنين

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الغسيل، وعدم استخدامها أثناء تنفيذ الأعمال حتى وإن كانت متوافرة بالشبكة.

كما أوضحت أنه في حال ظهور عكارة أو رواسب عالقة بعد الانتهاء من الغسيل، يُنصح بترك المياه مفتوحة لبعض الوقت حتى يتم التخلص من آثار الرواسب الناتجة عن عملية التطهير.

أرقام لتلقي الشكاوى

وأعلنت الشركة تخصيص الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، بالإضافة إلى رقم الواتس آب 01220906668 لتلقي الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بجودة المياه.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية طبقًا للخطة الموضوعة، لضمان تقديم خدمة مياه مطابقة لمعايير الجودة بكافة أنحاء المحافظة.

المنوفية شركة مياه الشرب غسيل الشبكات مارس 2026 الخط الساخن 125

