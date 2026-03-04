كاتس يهدد: أي خليفة لـ علي خامنئي سيكون هدفا للاغتيال



وكالات

هدد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن أي خليفة للمرشد الإيراني الذي اغتيل السبت الماضي، آية الله علي خامنئي، سيكون هدفًا للاغتيال.

قال كاتس في منشور عبر منصة "إكس": "أي زعيم يعينه النظام الإرهابي الإيراني لمواصلة قيادة خطة تدمير إسرائيل، وتهديد الولايات المتحدة والعالم الحر ودول المنطقة، وقمع الشعب الإيراني، سيكون هدفًا واضحًا للتصفية".

أضاف: "لا يهم ما اسمه أو أين يختبئ لقد أصدرتُ أنا ورئيس الوزراء تعليمات إلى الجيش بالاستعداد والعمل بكل الوسائل لإنجاز المهمة، كجزء لا يتجزأ من أهداف عملية زئير الأسد".

أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بكل قوته، إلى جانب الشركاء الأمريكيين، لـ "سحق قدرات النظام وخلق الظروف اللازمة للشعب الإيراني للإطاحة به واستبداله".

يأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية تشير إلى التوافق على اختيار نجل المرشد السابق، مجتبی خامنئي، لتولي منصب والده، وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية.

وأمس، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مجتبی خامنئي يبرز كأبرز المرشحين لتولي منصب المرشد الأعلى الجديد لإيران.

وقد عقد مجلس الخبراء—الجهة المخولة باختيار المرشد—اجتماعًا افتراضيًا أمس، وكان من المقرر إعلان انتخاب خامنئي الابن صباح اليوم، إلا أن هناك مخاوف من أن يعرّض هذا الإعلان حياته للخطر، ويجعله هدفًا للاغتيال من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن من بين المرشحين البارزين الآخرين لهذا المنصب علي رضا أعرافي، عضو المجلس القيادي الإيراني المؤقت، وحسن الخميني، حفيد المرشد الأسبق، والذي يُعتبر معتدلًا نسبيًا في آرائه.

كانت القناة 13 قد أشارت في تقرير لها أن المرشد الإيراني الجديد مجتبي خامنئي مدرج على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية، وفقا للغد.