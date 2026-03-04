مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

جاهزية الأرضية وغرفة الملابس.. زيارة مفاجئة من وزير الرياضة لاستاد القاهرة

كتب : محمد خيري

10:27 ص 04/03/2026

وزير الرياضة في زيارة استاد القاهرة

أجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية مفاجئة داخل استاد القاهرة الدولي، للوقوف على مستوى الجاهزية والاستعدادات الخاصة باستضافة المباريات والفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة المستمرة للمنشآت الرياضية الكبرى والتأكد من جاهزيتها وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

ورافق الوزير خلال الجولة وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي للاستاد، حيث تم استعراض أعمال الصيانة الدورية، وموقف جاهزية أرضية الملعب، وغرف خلع الملابس، والمنظومة الأمنية، إلى جانب مراجعة الخدمات اللوجستية المقدمة للفرق المشاركة والجماهير، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة مشرفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ستاد القاهرة الدولي يُعد أحد أبرز الصروح الرياضية في مصر والمنطقة، ويستضيف العديد من البطولات والمباريات المحلية والدولية، مشدداً على أهمية استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يعكس مكانة مصر الرياضية ويواكب متطلبات التنظيم الحديث.

كما وجّه جوهر نبيل بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ خطط الصيانة والتطوير، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تقديم تجربة تنظيمية متميزة خلال المباريات المقبلة، وبما يعكس الصورة الحضارية للمنشآت الرياضية المصرية.

وزير الرياضة جوهر نبيل استاد القاهرة

