مواجهة مرتقبة بين أشرف داري ومدرب الأهلي السابق في الدوري السويدي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب غدا الخميس، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون العرب غدا الخميس 5 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

نتيجة مباراة الأهلي الماضية بالدوري

ويسعى النادي الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري المصري، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام فريق زد، في الجولة الماضية ببطولة الدوري المصري.

ويحتل المارد الأحمر حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة جمعهم من 18 مباراة بالمسابقة، فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب

وستكون مباراة المارد الأحمر والمقاولون العرب غدا الخميس، هى المباراة رقم 92 التي تجمع بين الفريقين، حيث سبق وتواجها معا في 91 مباراة من قبل.

وخلال 91 مباراة سابقة جمعت بين المارد الأحمر وذئاب الجبل، تمكن الأحمر من تحقيق الفوز في 64 مباراة، تلقى الهزيمة في 9 مباراة وحضر التعادل بينهما في 18 مباراة.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في تسجيل 163 هدفا في مرمى ذئاب الجبل، فيما تلقت شباكهم 60 هدفا.

ويحتل نجم المارد الأحمر السابق أحمد بلال، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 7 أهداف، يليه كلا من الثنائي محمد أبو تريكة وحسام حسن، برصيد 6 أهداف لكلا منهما.

