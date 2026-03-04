تطورات موقف ثنائي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري

شهدت تدريبات نادي الزمالك تطورات جديدة بشأن موقف الثنائي عمر جابر وآدم كايد، قبل مواجهة نادي الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض عمر جابر تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس الثلاثاء، الذي أُقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة، حيث يعاني اللاعب من آلام أسفل الظهر، ويعمل الجهاز الطبي على تجهيزه للانتظام في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

في المقابل، واصل آدم كايد لاعب وسط الفريق برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة، وذلك بهدف تجهيزه للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.