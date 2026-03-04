مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

إعلان

تطورات موقف ثنائي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري

كتب : محمد خيري

10:57 ص 04/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عمر جابر
  • عرض 7 صورة
    عمر جابر
  • عرض 7 صورة
    عمر جابر
  • عرض 7 صورة
    عمر جابر
  • عرض 7 صورة
    عمر جابر
  • عرض 7 صورة
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت تدريبات نادي الزمالك تطورات جديدة بشأن موقف الثنائي عمر جابر وآدم كايد، قبل مواجهة نادي الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض عمر جابر تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس الثلاثاء، الذي أُقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة، حيث يعاني اللاعب من آلام أسفل الظهر، ويعمل الجهاز الطبي على تجهيزه للانتظام في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

في المقابل، واصل آدم كايد لاعب وسط الفريق برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة، وذلك بهدف تجهيزه للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر جابر الزمالك أدم كايد الدوري المصري الاتحاد السكندري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ 250 ضربة في لبنان منذ دخول حزب الله الحرب
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ 250 ضربة في لبنان منذ دخول حزب الله الحرب
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء

إسرائيل تشن موجة ضربات واسعة النطاق على طهران
شئون عربية و دولية

إسرائيل تشن موجة ضربات واسعة النطاق على طهران
تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة