لقى شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، اليوم، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الزراعي "القاهرة – أسيوط"، أمام قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي نطاق مركز ببا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع قائد الدراجة ويدعى "بدوي أ. م."، 43 عامًا، مقيم قرية الفقاعي بمركز ببا، وذلك متأثرًا بإصابته التي لحقت به جراء الحادث.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.