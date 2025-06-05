متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر 2024/25 اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ملخص مباراة بيراميدز والزمالك

بداية المباراة

ضربة رأسية من لاعب بيراميدز لكن تمر بجانب مرمى محمد عواد في الدقيقة 8

سقوط سيف جعفر على ارضية الملعب بداعي الإصابة في الدقيقة 14

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي قائم

رأسية من إبراهيم عادل تمر أعلى مرمى الزمالك في الدقيقة 19

عرضية من الجهة اليسرى لبيراميدز يبعدها حسام عبد المجيد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22

أحمد عاطف قطة يسجل هدف تقدم بيراميدز على الزمالك في الدقيقة 29

عبد الله السعيد يسدد من مسافة بعيدة لكن كرته تمر أعلى العارضة في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

حكم المباراة يشهر بطاقة صفراء لـ نبيل عماد دونجا في الدقيقة 45+3

انتهاء الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

مشاركة ناصر ماهر وناصر منسي بدلا من سيف الجزيري ودونجا في الدقيقة 46

مروان حمدي يهدر فرصة هدف محقق لبيراميدز في الدقيقة 50

أحمد الشناوي يتصدى لفرصة خطيرة في الدقيقة 51

مصطفى شلبي يهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 60

دخول كريم حافظ بدلا من إبراهيم عادل في الدقيقة 65

بطاقة صفراء لبلاتي توريه في الدقيقة 66

مشاركة مصطفى فتحي بدلا من أحمد عاطف قطة في الدقيقة 66

ناصر منسي يسجل هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 79

خروج أحمد الشناوي بسبب الإصابة ومشاركة شريف إكرامي بدلا منه في الدقيقة 83

مشاركة شيكابالا بدلا من عبد الله السعيد في الدقيقة 84

مشاركة علي جبر وأحمد توفيق بدلا من الشيبي ومرعي في الدقيقة 90

حكم المباراة يحتسب 10 دقائق وقت بدلا من ضائع

بطاقة صفراء لمهند لاشين في الدقيقة 90+5

انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1-1، واللجوء للأشواط الإضافية

بدايةالشوط الإضافي الأول

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق بيراميدز في الدقيقة 100

انتهاء الشوط الإضافي الأول

عرضية داخل منطقة الجزاء، يبعدها شريف إكرامي في الدقيقة 107

تسديدة من مصطفى فتحي يتصدى لها محمد صبحي في الدقيقة 113

شريف إكرامي يتصدى لتسديدة قوية من أحمد فتوح في الدقيقة 118

مشاركة عواد بدلا من محمد صبحي في الدقيقة 120+1

اللجوء لركلات الترجيح