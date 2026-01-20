الأهلي يخاطب كولومبوس كرو الأمريكي بخصوص وسام أبو علي

أحمد سليمان يستنكر انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز: "لا تعليق"

خاطب النادي الأهلي مسؤولي فريق كولومبوس كرو الأمريكي، للحصول على القسط الثاني من قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي إلى النادي الأمريكي، خلال الفترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي خاطب فريق كولومبوس كرو الأمريكي، للحصول على القسط الثاني من قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي والذي يبلغ 2.5 مليون دولار".

وأضاف: "يتبقى قسط ثالث يستوجب على النادي الأمريكي دفعه، في يونيو المقبل تصل قيمته إلى 2 مليون يورو، وكان المارد الأحمر حصل على مبلغ 3 مليون دولار في بداية انتقال اللاعب للفريق".

وكان صاحب الـ 27 عاما، انتقل إلى الفريق الأمريكي في يونيو الماضي 2025، بعقد يمتد حتى ديسمبر من العام المقبل 2027.

وشارك أبو علي منذ الانتقال إلى الفريق الأمريكي، في 5 مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

