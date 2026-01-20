مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

0 1
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

2 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

0 0
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يخاطب كولومبوس كرو الأمريكي بخصوص وسام أبو علي

كتب - يوسف محمد:

09:40 م 20/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي (5)
  • عرض 8 صورة
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي 3
  • عرض 8 صورة
    كولومبوس كرو
  • عرض 8 صورة
    وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي (1)
  • عرض 8 صورة
    وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي (3)
  • عرض 8 صورة
    الظهور الأول لوسام أبو علي بتدريبات كولومبوس كرو الأمريكي
  • عرض 8 صورة
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي 7_Easy-Resize.com

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خاطب النادي الأهلي مسؤولي فريق كولومبوس كرو الأمريكي، للحصول على القسط الثاني من قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي إلى النادي الأمريكي، خلال الفترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي خاطب فريق كولومبوس كرو الأمريكي، للحصول على القسط الثاني من قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي والذي يبلغ 2.5 مليون دولار".

وأضاف: "يتبقى قسط ثالث يستوجب على النادي الأمريكي دفعه، في يونيو المقبل تصل قيمته إلى 2 مليون يورو، وكان المارد الأحمر حصل على مبلغ 3 مليون دولار في بداية انتقال اللاعب للفريق".

وكان صاحب الـ 27 عاما، انتقل إلى الفريق الأمريكي في يونيو الماضي 2025، بعقد يمتد حتى ديسمبر من العام المقبل 2027.

وشارك أبو علي منذ الانتقال إلى الفريق الأمريكي، في 5 مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

ساديو ماني يكشف كواليس مكالمته مع رونالدو بعد التتويج بأمم أفريقيا

انتقادات قوية من هيرفي رينارد لإبراهيم دياز بعد إهدار ركلة جزاء أمام السنغال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كولومبوس كرو النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي كولومبوس كرو الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
بعد تداول البوستر.. حقيقة عرض مسلسل "جعفر العمدة 2 " في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

بعد تداول البوستر.. حقيقة عرض مسلسل "جعفر العمدة 2 " في رمضان 2026
تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
رياضة محلية

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards
الموضة

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج