ترامب: أرغب بإشراك "ماتشادو" في قيادة فنزويلا

كتب : مصراوي

09:51 م 20/01/2026

ترامب وماتشادو

كتب- محمود الطوخي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في رؤية زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، "تشارك" في قيادة البلاد بشكل أو بآخر، ما يعكس تحولا لافتا في موقف البيت الأبيض تجاه ترتيبات السلطة في كاراكاس.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد قامت امرأة لطيفة للغاية بعمل رائع، كما تعلمون"، مضيفا: "يمكننا إشراكها بطريقة ما".

وتابع ترامب، موجها حديثه بشكل غير مباشر لزعيمة المعارضة: "أود أن أكون قادرا على فعل ذلك يا ماريا، ربما نستطيع فعل ذلك".

ويأتي هذا المديح بعد أن تناولت ماتشادو الغداء مع ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث قدمت له "جائزة نوبل للسلام".

وتشير التحليلات إلى أن هذه التعليقات تعكس موقفا "أكثر دقة" من الرئيس تجاه زعيمة المعارضة، بعد أن كان قد أعرب سابقا عن دعمه للرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز وهي شخصية مقربة من النظام منذ فترة طويلة على حساب ماتشادو.

دونالد ترامب كورينا ماتشادو فنزويلا قيادة فنزويلا

