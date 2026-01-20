مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

0 3
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

2 0
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

0 1
19:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

أحمد سليمان يستنكر انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز: "لا تعليق"

كتب : مصراوي

07:59 م 20/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ناصر ماهر (3)
  • عرض 8 صورة
    أحمد سليمان عن انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    ناصر ماهر (1)
  • عرض 8 صورة
    ناصر ماهر (5)
  • عرض 8 صورة
    ناصر ماهر (4)
  • عرض 8 صورة
    ناصر ماهر (7)
  • عرض 8 صورة
    ناصر ماهر (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

استنكر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقال ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى بيراميدز.

ووقع ناصر ماهر إلى بيراميدز، بعقد مدته 4 سنوات ونصف، بعد اتفاق الزمالك مع الأخير على كافة الأمور المالية، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

ونشر أحمد سليمان، صورته مع ناصر ماهر، أثناء توقيعه للزمالك، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "لا تعليق".

اقرأ أيضًا:
بحضور 30 ألف مشجع.. تحديد ملعب مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سليمان الزمالك ناصر ماهر بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
علاقات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards
الموضة

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
شرط قبل التوقيع و4 ملايين يورو.. انفراجة في انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
رياضة عربية وعالمية

شرط قبل التوقيع و4 ملايين يورو.. انفراجة في انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
زووم

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج