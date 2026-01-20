أحمد سليمان يستنكر انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز: "لا تعليق"

"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله

كتبت-هند عواد:

استنكر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقال ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى بيراميدز.

ووقع ناصر ماهر إلى بيراميدز، بعقد مدته 4 سنوات ونصف، بعد اتفاق الزمالك مع الأخير على كافة الأمور المالية، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

ونشر أحمد سليمان، صورته مع ناصر ماهر، أثناء توقيعه للزمالك، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "لا تعليق".

