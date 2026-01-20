بمشاركة حامد حمدان.. بيراميدز يكتسح الجونة بثلاثية في كأس مصر

حجز فريق بيراميدز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره الجونة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وشهد اللقاء الظهور الأول للاعب الفلسطيني حامد حمدان بقميص بيراميدز، عقب انضمامه مؤخرًا إلى صفوف الفريق السماوي، حيث شارك في المباراة وقدم مردودًا مميزًا في أول اختبار رسمي له.

ودخل بيراميدز اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة، عقب تنفيذ ركلة ركنية تسببت في ارتباك دفاعات الجونة، لتصل الكرة إلى محمود زلاكة الذي سددها مباشرة داخل الشباك، معلنًا تقدم فريقه بهدف دون رد.

وواصل بيراميدز ضغطه الهجومي، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 21 بعد انطلاقة مميزة من محمود زلاكة، قبل أن يمرر الكرة إلى مصطفى زيكو الذي أودعها الشباك بنجاح، معززًا تفوق الفريق السماوي.

ولم يمنح بيراميدز منافسه فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 27 عن طريق مروان حمدي، ليؤكد السيطرة الكاملة للفريق على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى.

وحافظ بيراميدز على تقدمه خلال الشوط الثاني، مستفيدًا من التفوق الفني والاستحواذ على الكرة، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا تأهل السماوي عن جدارة إلى الدور ربع النهائي من البطولة.