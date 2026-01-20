هوس المشاهدات يوقع بلطجي الزقازيق في المحظور والشرطة تعاقبه
كتب : مصراوي
المتهم
كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن تلفظ شخص بألفاظ خادشة للحياء العام بالشرقية.
أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد الواقعة.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لزيادة نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
اقرأ أيضا:
"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟
إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي
في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق