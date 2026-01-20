إعلان

هوس المشاهدات يوقع بلطجي الزقازيق في المحظور والشرطة تعاقبه

كتب : مصراوي

09:50 م 20/01/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن تلفظ شخص بألفاظ خادشة للحياء العام بالشرقية.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لزيادة نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

اقرأ أيضا:

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بلطجي فيديو ألفاظ خادشة للحياء الزقزايق الشرقية مخدرات الهيدرو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
رياضة محلية

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
بعد تداول البوستر.. حقيقة عرض مسلسل "جعفر العمدة 2 " في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

بعد تداول البوستر.. حقيقة عرض مسلسل "جعفر العمدة 2 " في رمضان 2026
بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
شئون عربية و دولية

بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج