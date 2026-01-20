ترامب: أنقذت الناتو من "مزبلة التاريخ" ولن أتراجع عن ضم جرينلاند

كتب- محمود الطوخي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه "أنقذ" حلف شمال الأطلسي "الناتو" من السقوط في "مزبلة التاريخ"، مؤكدا في الوقت ذاته عدم التراجع عن مساعيه للسيطرة على إقليم "جرينلاند" باعتباره ضرورة للأمن القومي والعالمي، بدعوى أن الدنمارك "ليس بمقدورها حماية الإقليم".

وكتب ترامب عبر حسابه على "تروث سوشال": "لم يقدم أي شخص أو أي رئيس أكثر مما قدمته إلى حلف الناتو.. لو لم أكن هنا، لما كان الحلف موجودا اليوم.. لكان سقط في مزبلة التاريخ".

وكشف الرئيس الأمريكي عن إجرائه مكالمة "جيدة جدا" مع أمين عام الناتو مارك روته، والاتفاق على عقد اجتماع متعدد الأطراف خلال منتدى "دافوس" لبحث المسألة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير لوسائل إعلام بريطانية تفيد بأن بعض الدول الأوروبية "قيدت تبادل المعلومات الاستخبارية" مع واشنطن، رفضا لخطط ترامب بشأن الجزيرة.