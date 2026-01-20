إعلان

ترامب: أنقذت الناتو من "مزبلة التاريخ" ولن أتراجع عن ضم جرينلاند

كتب : مصراوي

09:35 م 20/01/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه "أنقذ" حلف شمال الأطلسي "الناتو" من السقوط في "مزبلة التاريخ"، مؤكدا في الوقت ذاته عدم التراجع عن مساعيه للسيطرة على إقليم "جرينلاند" باعتباره ضرورة للأمن القومي والعالمي، بدعوى أن الدنمارك "ليس بمقدورها حماية الإقليم".

وكتب ترامب عبر حسابه على "تروث سوشال": "لم يقدم أي شخص أو أي رئيس أكثر مما قدمته إلى حلف الناتو.. لو لم أكن هنا، لما كان الحلف موجودا اليوم.. لكان سقط في مزبلة التاريخ".

وكشف الرئيس الأمريكي عن إجرائه مكالمة "جيدة جدا" مع أمين عام الناتو مارك روته، والاتفاق على عقد اجتماع متعدد الأطراف خلال منتدى "دافوس" لبحث المسألة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير لوسائل إعلام بريطانية تفيد بأن بعض الدول الأوروبية "قيدت تبادل المعلومات الاستخبارية" مع واشنطن، رفضا لخطط ترامب بشأن الجزيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حلف الناتو دونالد ترامب الناتو شمال الأطلسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
زووم

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
علاقات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين
أخبار المحافظات

زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج