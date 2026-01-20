مباريات الأمس
"كلمة الحق غريبة عليك".. عصام الحضري يثير الجدل برسالة غامضة

كتب : مصراوي

06:52 م 20/01/2026
كتبت-هند عواد:

أثار عصام الحضري، مدرب حارس مرمى منتخب مصر السابق، الجدل برسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس".

وكتب الحضري: "أنا بعذرك لأنك بتضايق لما حد يقول كلمة حق بره مدرسة التطبيل اللى أنت (ناظرها) عشان كده كلمة الحق بقت غريبة عليك".

وأضاف: وعموماً يا معلم بيومى الإعلام الرياضى، لن أتحدث عن مقارنة بين تاريخنا فالسماء بعيدة جداً عن الأرض، ولينا عودة يا بيومي لأن زمن الطيبة معاك خلص".

وكان الحضري انتقد مشاركة حارسين مختلفين في أمم أفريقيا 2025، وقال في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "مشاركة حارسين مختلفين في 5 أو 6 مباريات، بحيث يلعب أحدهما 4 مباريات والآخر مباراة أو اثنتين، لا تُعد من وجهة نظره استقرارًا في مركز حراسة المرمى داخل المنتخب، وقد يكون هذا ليس مستوى الشناوي الحقيقي، لأنني أعرف إمكانياته جيدًا."

وأضاف: "مصطفى شوبير قدّم مباراتين في حدود الكرات التي وصلت إليه، دون تألق مبالغ فيه أو أخطاء واضحة، لم يكن سيئًا، وتعامل مع الفرص التي واجهته بشكل طبيعي."

واختتم الحضري: "المباريات التي شارك فيها شوبير كانت أمام أنجولا ونيجيريا في مواجهات تحصيل حاصل، وهو ما يجعل من الصعب الحكم بدقة على المستوى الحقيقي لحارسي المرمى في تلك المرحلة".

بحضور 30 ألف مشجع.. تحديد ملعب مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا

عصام الحضري كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر

