استغل سلطته.. المشدد 10 سنوات لمدرس هتك عرض طفلين بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنايات السويس، الدائرة الثالثة، حضوريًا بمعاقبة معلم بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بهتك عرض طفلين داخل إحدى المدارس الخاصة بالمحافظة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد علي، وعضوية المستشارين محمود محمد محمود، ومحمود نشأت محمد، ومؤمن محمد عادل، وبسكرتارية محمد مصطفى.

كاميرات المراقبة

تعود وقائع القضية إلى مطلع شهر ديسمبر الماضي، حين تقدم ولي أمر تلميذ بشكوى إلى إدارة المدرسة يتهم فيها المدرس "سلامة سيد براك" بتقبيل ابنه بطريقة غير لائقة بدعوى الثناء على تفوقه الدراسي.

فتحت المدرسة تحقيقًا فوريًا في الواقعة راجعت خلاله كاميرات المراقبة، التي أكدت صحة الشكوى، لتقرر الإدارة فصل المعلم تأكيدًا لرفضها أي سلوك غير أخلاقي.

وعقب الإجراء الإداري، حرر ولي أمر الطالب محضرًا في قسم الشرطة، وانضم إليه ولي أمر آخر بعدما علم بتعرض نجله لنفس الاعتداء داخل الفصل.

داخل الفصل

باشرت النيابة العامة التحقيقات بالاستماع إلى الطفلين اللذين روى كل منهما تفاصيل ما جرى، وعززت النيابة الأدلة بتفريغ كاميرات المراقبة وسماع شهادة زملاء المجني عليهما في الفصل. وقررت النيابة حبس المتهم وإحالة القضية رقم 2620 لسنة 2026 كلي السويس إلى محكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم، خلال شهر نوفمبر الماضي، هتك عرض المجني عليه الأول الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات، حيث باغته داخل الصف الدراسي وقبّله من فمه وتحسس مواضع عفته عنوة.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفل آخر لم يتجاوز ثماني سنوات داخل الفصل ذاته، مستغلًا سلطته عليهما، وذلك وفقًا لمواد قانون العقوبات وقانون الطفل.