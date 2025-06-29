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حسام المندوه يوجه رسالة لجماهير الزمالك: "هنشوف نتائج تفرح"

05:23 م الأحد 29 يونيو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، على أهمية الحفاظ على السرية التامة في ملف الصفقات الجديدة واختيار المدير الفني للفريق،

وقال المندوه خلال تصريحاته على إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد:"سابقًا كان يوجه اللوم علينا بسبب أخبار النادي المتاحة دائمًا للإعلام وهو ما كان يعتبر نقطة ضعف، حيث كان الجميع على اطلاع كامل على أخبار النادي، ما كان يعرض الخطط للانتقادات والمشاكل".

وأضاف: "دلوقتي في مدير رياضي مسؤول عن هذه الأمور وهو جون إدوارد، وإن شاء الله الفترة القادمة نشوف نتائج تفرح الجمهور".

وتابع المندوه: "حتى الآن لم تصلنا أي خطة رسمية، لكن العمل مستمر وبجهود مكثفة"، مشددًا على أن كل الأخبار المتداولة حول المدير الفني الجديد غير صحيحة، بسبب العمل بسرية كاملة تحت إشراف جون إدوارد.

وأتم أمين صندوق نادي الزمالك، إلى أن متابعة ملف المدير الفني والصفقات لا تكون من قِبل كل أعضاء مجلس الإدارة، بل هناك فريق محدد فقط يتابع الأمر عن كثب ويملك المعلومات الدقيقة.

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