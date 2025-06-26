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"بتواجد نجم الأهلي وثنائي الزمالك".. أسطورة مصر لكرة الصالات يتحدث عن النسخة الأولى من بطولة أفريقيا

10:00 م الخميس 26 يونيو 2025
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    الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر لكرة الصالات بتواجد تامر إسماعيل كمدير المنتخب في ذلك الوقت
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    الكابتن تامر إسماعيل
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    تامر إسماعيل مع منتخب مصر
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    تامر إسماعيل لاعب منتخب مصر السابق لكرة الصالات
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    تامر إسماعيل
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    منتخب مصر لكرة الصالات بتواجد تامر إسماعيل
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كتب - يوسف محمد:

تحدث تامر إسماعيل نجم منتخب مصر السابق لكرة القدم داخل الصالات، عن كواليس الاستعداد للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة أفريقيا لكرة الصالات التي أقيمت في مصر عام 1996.

وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "أول بطولة أفريقية لكرة القدم للصالات أقيمت في مصر عام 1996، بمشاركة 8 منتخبات بينهم غانا والذي كان يشارك معه لاعب الأهلي آنذاك أحمد فيلكس".

وأضاف: "أغلب لاعبي المنتخب الوطني في هذه النسخة من البطولة، كانوا من لاعبي من الدورات الرمضانية، خاصة وأنه لم يكن هناك منتخب من الأساس لمصر في هذه اللعبة ولم تكن معروفة بشكل كبير".

وتابع: "قبل البطولة لم يكن لدينا أي فكرة عن كرة الصالات والقوانين الخاصة بها، وتعرفنا على هذه القوانين قبل يوم واحد فقط من بداية البطولة الأفريقية، عن طريق الاستعانة بخبراء التحكيم في اللعبة".

وأكمل: "النسخة الأولى من بطولة أفريقيا لكرة الصالات، شهدت تواجد عدد من لاعبي الأهلي والزمالك مع المنتخب الوطنبي، لتدعيم الفريق ومنح اللعبة شهرة أكبر، حيث شارك معهم الثلاثي، البطولة طاهر أبو زيد، أيمن يونس وطارق يحيى".

وواصل: "نجحنا في التتويج بالنسخة الأولى من بطولة أفريقيا لكرة الصالات عام 1996 والصعود إلى كأس العالم للأندية بإسبانيا، على الرغم من أننا لم نكن نمارس هذه اللعبة بشكل احترافي من قبل".

واختتم إسماعيل تصريحاته: "خلال النسخة الأولى من بطولة أفريقيا لكرة الصالات عام 1996، كان يصعد صاحب المركز الأول فقط إلى كأس العالم، فيما يصعد أصحاب المراكز الثلاث الأولى في الوقت الحالي".

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