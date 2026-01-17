مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

مصطفى محمد في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

04:46 م 17/01/2026
أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلته لمواجهة نيجيريا، في لقاء المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025.

ويجري حسام حسن 6 تغييرات على تشكيل مصر، إذ يدفع بمصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي، ومصطفى محمد في الهجوم، كما يدفع العميد بحمدي فتحي وخالد صبحي بدلا من ياسر إبراهيم وفتوح للإصابة، ومهند لاشين بدلا من مروان عطية الذي تعرض للإيقاف، وزيزو وتريزيجيه.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد صبحي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - مهند لاشين

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه

