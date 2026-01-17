مصطفى محمد في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في أمم أفريقيا

أول تعليق من مصطفى العش بعد انضمامه للمصري البورسعيدي

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلته لمواجهة نيجيريا، في لقاء المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025.

ويجري حسام حسن 6 تغييرات على تشكيل مصر، إذ يدفع بمصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي، ومصطفى محمد في الهجوم، كما يدفع العميد بحمدي فتحي وخالد صبحي بدلا من ياسر إبراهيم وفتوح للإصابة، ومهند لاشين بدلا من مروان عطية الذي تعرض للإيقاف، وزيزو وتريزيجيه.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد صبحي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - مهند لاشين

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه