مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

"أصعب فترة مريت بيها".. لاعب الزمالك السابق يعلن إنهاء تعاقده مع فريقه

كتب : هند عواد

03:17 م 17/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد عبد الغني لاعب الزمالك (4)
  • عرض 9 صورة
    محمد عبد الغني لاعب الزمالك (7)
  • عرض 9 صورة
    محمد عبد الغني لاعب الزمالك (6)
  • عرض 9 صورة
    محمد عبد الغني لاعب الزمالك (5)
  • عرض 9 صورة
    محمد عبد الغني لاعب الزمالك (10)
  • عرض 9 صورة
    محمد عبد الغني لاعب الزمالك (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد عبد الغني لاعب الزمالك (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد عبد الغني لاعب الزمالك (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمد عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، إنهاء تعاقده مع فريقه غزل المحلة، دون الكشف عن تفاصيل الأمر.

وكتب عبد الغني، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "الحمد لله تم إنهاء تعاقدي مع نادي غزل المحلة، أصعب فترة مريت بيها، ربنا يكتبلنا الخير في اللي جاي بإذن الله".

ولعب محمد عبد الغني لصفوف الزمالك، خلال الفترة من يناير 2018 حتى شتاء 2024، وفي صيف 2025 انتقل إلى غزل المحلة، بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وخاض محمد عبد الغني 5 مباريات فقط بقميص غزل المحلة، خلال الفترة الماضية، بمعدل 102 دقائق.

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة المغرب والسنغال.. 4 نهائيات خالدة في كأس الأمم الأفريقية

من الدعم لـ"الخلاف".. كيف تحولت العلاقة بين جماهير المغرب ومنتخب مصر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبد الغني محمد عبد الغني لاعب الزمالك السابق الزمالك غزل المحلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملابس الإحرام للرجال والنساء.. دليلك لعمرة صحيحة
أخبار مصر

ملابس الإحرام للرجال والنساء.. دليلك لعمرة صحيحة
"انفجر السخان وتسرب الغاز".. تفاصيل مأساوية لمصرع 5 أشقاء ببنها
أخبار المحافظات

"انفجر السخان وتسرب الغاز".. تفاصيل مأساوية لمصرع 5 أشقاء ببنها
الصحة تحذر من "تريند الشاي المغلي": قد يؤدي لحروق وتشوهات دائمة
أخبار مصر

الصحة تحذر من "تريند الشاي المغلي": قد يؤدي لحروق وتشوهات دائمة
لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
أخبار مصر

لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
رئيس المخابرات العامة يستقبل رئيس لجنة إدارة قطاع غزة
أخبار مصر

رئيس المخابرات العامة يستقبل رئيس لجنة إدارة قطاع غزة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا