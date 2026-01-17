"أصعب فترة مريت بيها".. لاعب الزمالك السابق يعلن إنهاء تعاقده مع فريقه

أول تعليق من مصطفى العش بعد انضمامه للمصري البورسعيدي

أعلن محمد عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، إنهاء تعاقده مع فريقه غزل المحلة، دون الكشف عن تفاصيل الأمر.

وكتب عبد الغني، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "الحمد لله تم إنهاء تعاقدي مع نادي غزل المحلة، أصعب فترة مريت بيها، ربنا يكتبلنا الخير في اللي جاي بإذن الله".

ولعب محمد عبد الغني لصفوف الزمالك، خلال الفترة من يناير 2018 حتى شتاء 2024، وفي صيف 2025 انتقل إلى غزل المحلة، بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وخاض محمد عبد الغني 5 مباريات فقط بقميص غزل المحلة، خلال الفترة الماضية، بمعدل 102 دقائق.

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة المغرب والسنغال.. 4 نهائيات خالدة في كأس الأمم الأفريقية



من الدعم لـ"الخلاف".. كيف تحولت العلاقة بين جماهير المغرب ومنتخب مصر؟



