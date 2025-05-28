كتب - نهى خورشيد

انطلقت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

في خط الوسط: أحمد توفيق – أحمد عاطف “قطة” – كريم حافظ – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي.

في خط الهجوم: مروان حمدي.

ملخص مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا..

الدقيقة 1: انطلاق المباراة.

الدقيقة 5: إصابة محمد عادل لاعب سيراميكا وسقوطه بعد كرة مشتركة ونزول الجهاز الطبي.

الدقيقة 9: خروج محمد عادل واستبداله بـ محمد توني.

الدقيقة 13: إنذار لأحمد هاني للاعب سيراميكا.

الدقيقة 15: عبدالرحمن مجدي يسجل هدف بيراميدز الأول من ركلة جزاء.

الدقيقة 18: ضغط من لاعبي بيراميدز لتعديل النتيجة.

الدقيقة 22: أحمد بلحاج يسجل هدف التعادل لسيراميكا من ركلة جزاء.

الدقيقة 24: مروان عطية يضيف الهدف الثاني لـ بيراميدز من رأسية.

الدقيقة 30: بطاقة صفراء لكريم حافظ لاعب بيراميدز.

الدقيقة 37: سيراميكا يواصل محاولاته لتسجيل التعادل.

الدقيقة 42: بيراميدز يهدر الهدف الثالث بعد تسديدة رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 44: إنذار جديد لـ عبدالرحمن مجدي.

الدقيقة 45+5: سيرامكا يسدد ضربة تمر خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 45+7: كارت أحمر للاعب بيراميدز محمد حمدي.

نهاية الشوط الأول..

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: موكا يهدر هدف التعادل لسيراميكا بعد تصدي الشناوي لـ تسديدته.

الدقيقة 61: عبدالرحمن مجدي يسجل الهدف الثالث لـ بيراميدز بعد متابعة لعرضية رمضان صبحي.

الدقيقة 67: انحصار اللعب والتمريرات وسط الملعب.

الدقيقة 74: الحكم يلغي هدف سيراميكا الثاني بداعي التسلل.

الدقيقة 76: إنذار للاعب سيراميكا إسلام عيسى بعد الإعتراض على حكم اللقاء.