كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، كواليس مفاوضات المارد الأحمر لاستعارة محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس الفرنسي ولاعب الأهلي السابق لمدة موسم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي دخل في مفاوضات مع إدارة نيس الفرنسي، لاستعارة محمد عبد المنعم لمدة موسم واحد".

وأضاف: "إدارة الفريق الفرنسي لا تمانع عودة عبد المنعم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة موسم على سبيل الإعارة، المفاوضات جارية بين الطرفين على المقابل المادي".

وتابع: "الأهلي يريد دفع 600 أو 700 ألف دولار فقط، إلا أن إدارة نادي نيس ترغب في الحصول على مبلغ أكبر من ذلك، خاصة وأن المارد الأحمر يتبقى له مبلغ كبير من قيمة صفقة انتقال عبد المنعم إلى الفريق الفرنسي".

واختتم المصدر تصريحاته: "عبد المنعم لا يمانع العودة إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن على سبيل الإعارة وليس بيع نهائي، لهدف المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مع الأهلي وكذلك بطولة أمم أفريقيا مع منتخب مصر".

أرقام عبد المنعم مع نيس

وانتقل اللاعب صاحب ال 26 عاما إلى فريق نيس، في أغسطس 2024 مقابل 4 مليون يورو و200 ألف يورو.

وشارك عبد المنعم منذ الانضمام إلى نيس، في 15 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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