زيزو يتحدث عن العروض الخليجية وحقيقة هروبه من قمة الزمالك

تحدث أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حقيقة ما يتم تداوله بوجود عروض أوروبية وخليجية للرحيل في الفترة المقبلة.

وقال زيزو خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت: "أنا مستمر مع الأهلي في الفترة المقبلة، ولا يوجد أي عروض في الوقت الحالي ولا أفكر في الرحيل من الأساس".

وعن الحديث حول تراجع مستواه مع الأهلي أجاب: " مستوايا في الأهلي هو هو كما كان في الزمالك، وربما ما ساعدني على التأقلم والتألق مع الزمالك هو تواجدي هناك 6 سنوات، لأنني اعتدت على طريقة اللعب والأجواء".

وأضاف: "لا أحب الغياب عن المباريات، وغير صحيح بإني هربت من مباراة القمة أمام الزمالك، لكني كنت مصابًا وطلبت من المدرب التواجد في اللقاء حتي لو لم أشارك".

اقرأ أيضًا:

هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا



عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد



