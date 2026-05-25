مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

زيزو يتحدث عن العروض الخليجية وحقيقة هروبه من قمة الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

11:36 م 25/05/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زيزو من مباراة إنتر ميامي (1)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (4)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (1)
  • عرض 11 صورة
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (5)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (2)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (3)
  • عرض 11 صورة
    زيزو في أمريكا
  • عرض 11 صورة
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (4)
  • عرض 11 صورة
    احتفال حسين الشحات وزيزو (1)
  • عرض 11 صورة
    احتفال حسين الشحات وزيزو (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حقيقة ما يتم تداوله بوجود عروض أوروبية وخليجية للرحيل في الفترة المقبلة.

وقال زيزو خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت: "أنا مستمر مع الأهلي في الفترة المقبلة، ولا يوجد أي عروض في الوقت الحالي ولا أفكر في الرحيل من الأساس".

وعن الحديث حول تراجع مستواه مع الأهلي أجاب: " مستوايا في الأهلي هو هو كما كان في الزمالك، وربما ما ساعدني على التأقلم والتألق مع الزمالك هو تواجدي هناك 6 سنوات، لأنني اعتدت على طريقة اللعب والأجواء".

وأضاف: "لا أحب الغياب عن المباريات، وغير صحيح بإني هربت من مباراة القمة أمام الزمالك، لكني كنت مصابًا وطلبت من المدرب التواجد في اللقاء حتي لو لم أشارك".

اقرأ أيضًا:
هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا

عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي الزمالك

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

14 مصابا إثر حادث تصادم في أطفيح جنوب الجيزة ورفع السيارات المنكوبة
حوادث وقضايا

14 مصابا إثر حادث تصادم في أطفيح جنوب الجيزة ورفع السيارات المنكوبة
متحدث الصحة: 1600 سيارة إسعاف استعدادًا لتأمين عيد الأضحى
أخبار مصر

متحدث الصحة: 1600 سيارة إسعاف استعدادًا لتأمين عيد الأضحى
زيزو يتحدث عن العروض الخليجية وحقيقة هروبه من قمة الزمالك
رياضة محلية

زيزو يتحدث عن العروض الخليجية وحقيقة هروبه من قمة الزمالك
أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول (صورة)
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول (صورة)
تركي آل الشيخ في "عزومة" بمنزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور وفيديو
زووم

تركي آل الشيخ في "عزومة" بمنزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور وفيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان