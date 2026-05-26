خوان بيزيرا يؤكد استمراره مع الزمالك ويرفض الحديث عن الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

12:39 ص 26/05/2026
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا
    خوان بيزيرا
    خوان بيزيرا (3)
    خوان بيزيرا (4)
    خوان بيزيرا (5)
    خوان بيزيرا (2)

أكد خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استمراره داخل القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل، مشددًا على تمسكه بالنادي وجماهيره بعد الدعم الكبير الذي تلقاه منذ انضمامه للفريق.

وقال بيزيرا خلال ظهوره في برنامج الحكاية عبر قناة إم بي سي مصر إن عقده ممتد لمدة 3 سنوات مع الزمالك، مؤكدًا أنه سعيد بالتواجد داخل النادي ويركز بشكل كامل على تقديم أفضل ما لديه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لاعب الزمالك أن جماهير النادي دائمًا تسانده وتمنحه الدعم، وهو ما يجعله أكثر تمسكًا بالاستمرار داخل الفريق.

وخلال الحلقة، تحدث الإعلامي عمرو أديب عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع لاعبي الزمالك المميزين، متسائلًا عن موقف اللاعب حال تلقيه عرضًا من القلعة الحمراء.

ورد بيزيرا مؤكدًا أن الزمالك هو النادي الذي احتضنه منذ البداية، وأن تفكيره بالكامل مع الفريق الأبيض، مشيرًا إلى رغبته في مواصلة مشواره داخل النادي.

كما أشار عمرو أديب خلال حديثه إلى وجود مفاوضات سابقة من الأهلي مع عدد من لاعبي الزمالك، قبل أن يكرر بيزيرا تمسكه بالبقاء مع الفريق وعدم التفكير في أي عروض أخرى حاليًا.

