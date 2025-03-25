إسلام جمال: وقعت للأهلي قبل 48 ساعة من الزمالك.. وعائلتي تشجع القلعة الحمراء

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب الزمالك الأسبق وأسوان الحالي إسلام جمال إنه كان قد وقع للأهلي قبل الانضمام للقلعة البيضاء بـ48 ساعة.

وأضاف جمال في تصريحات لبرنامج "عالمكشوف" مع الإعلامي سيف زاهر:"عائلتي تشجع الأهلي ووقعت للقلعة الحمراء قبل انتقال للزمالك بـ 48 ساعة".

وأوضح اللاعب صاحب الـ 36 عاماً أن انتقاله لصفوف الزمالك تسبب في خلافات عائلية بين مشجعي الأهلي بها.

وكان الزمالك قد ضم إسلام جمال من صفوف طلائع الجيش بموسم 14/15 قادمًا من صفوف طلائع الجيش قبل أن يخرج على سبيل الإعارة للإسماعيلي وبتروجت وطلائع الجيش ثم رحل في موسم 19/20 لصفوف الاتحاد السكندري بصفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا:

تصريحات غامضة من إندريك.. هل ألمح للرحيل عن ريال مدريد؟

غلق ملف العاصمة.. تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك قبل مباراة الكأس