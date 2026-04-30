ألقت أجهزة الأمن في كفر الشيخ القبض على عاملين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تعديهما بالسب والضرب على سيدتين أمام منزلهما بدائرة مركز شرطة دسوق، ما أثار حالة من الغضب بين المتابعين ودفع الأجهزة الأمنية إلى سرعة فحص الواقعة وكشف ملابساتها.

وأوضحت التحريات أن الواقعة بدأت بعد تداول مقطع فيديو يوثق اعتداء شخصين على ربة منزل ووالدتها أمام منزلهما، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول يضم السيدتين، وطرف ثان يضم عاملين من أقاربهما، وجميعهم يقيمون في نطاق مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك على خلفية خلافات عائلية وخلافات جيرة متراكمة بين الطرفين.

وأكدت التحريات أن الخلافات القديمة بين الطرفين تطورت إلى مشادة كلامية حادة، سرعان ما تحولت إلى مشاجرة في الشارع، أقدم خلالها العاملان على التعدي على السيدتين بالسب والضرب، وهو ما وثقه مقطع الفيديو المتداول وأثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين وضبطهما في وقت قصير، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الذي أظهره الفيديو، مرجعين ذلك إلى الخلافات العائلية القائمة مع الطرف الأول.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.