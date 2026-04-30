كشفت أجهزة الأمن حقيقة فيديو استغاثة مواطن وحفيدته من قيام أمين شرطة بفرض سيطرته ومنعهم من الخروج لتلقي العلاج بنطاق محافظة المنوفية اليوم الخميس.

فحص فيديو ادعاءات منع طفلة المنوفية من تلقي العلاج

بالفحص والتحريات تبين وجود صلة قرابة وخلافات عائلية قديمة بين القائم على النشر وهو فرد شرطة بالمعاش والمشكو في حقه وهو أمين شرطة ومحرر بشأنها عدة بلاغات متبادلة في وقت سابق، واتضح عدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو بشأن قيام الأخير بممارسة أعمال البلطجة أو فرض السيطرة على أفراد أسرته.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طرفي نزاع المنوفية

أثبتت التحريات كذب رواية منع الحفيدة من الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأن الواقعة مجرد ادعاءات ناتجة عن النزاع العائلي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفي الواقعة لتبادل الاتهامات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

