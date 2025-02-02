"برا النادي".. هتافات نارية من جماهير الأهلي ضد لاعب الفريق

أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن سبورت من المدرجات (صور)

الأهلي يتقدم بثلاثية على مودرن سبورت في الشوط الأول

كتب - مراسل مصراوي:

شهدت أحداث ما قبل مباراة الأهلي ومودرن سبورت المقرر لها اليوم الأحد، هتافات نارية من الجماهير الحمراء ضد أكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق.

ووفقا لمراسل "مصراوي" في ملعب السلام، فإن جماهير المارد الأحمر قبل بداية المباراة رددت: "برا النادي أكرم توفيق ملكش لازمة جوه الفريق، الطماع ملوش مكان جوه الفريق".

وجاءت هتافات جماهير الأهلي بعد العديد من الأنباء التي تشير رحيل أكرم توفيق واتفاقه مع نادي الشمال القطري على الانتقال إليهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد السلام.

ويدخل المارد الأحمر المباراة محتلا وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة.

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