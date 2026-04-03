تلقي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، خبرًا مفجعا في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، بعدما أعلن عن وفاة عمته.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام ستوري قصيرة كتب فيها: "ربنا يرحمك يا حبيبتي، عمتي في ذمة الله".

في سياق متصل، شارك إمام عاشور مع منتخب مصر في مباراتي مصر واسبانيا في المعسكر الودي الأخير استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

إمام عاشور يستعد للانضمام لمعسكر الأهلي

ومن المنتظر أن ينضم لاعب الأهلي لمعسكر الفريق في الساعات المقبلة للمشاركة في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري.

"منشفة".. هدية "ساخرة" من كيليان مبابي لصديقه أشرف حكيمي (صور)



بالصور.. كيف دعم نجوم منتخب مصر إسلام عيسى بعد إصابته؟



