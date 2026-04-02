كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تستعد لخوض مواجهة إنبي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.



قائمة بيراميدز لنصف نهائي كأس مصر



وضمت قائمة بيراميدز مجموعة من العناصر الأساسية في مختلف المراكز، إذ جاءت على النحو الآتي:



في حراسة المرمى كلاً من أحمد الشناوي، محمود جاد، شريف إكرامي.



وفي خط الدفاع اختار الجهاز الفني كلاً من أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمود مرعي، كريم حافظ، محمد حمدي إبراهيم.



أما في خط الوسط، فتواجد كلاً من مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، أحمد توفيق، أحمد عاطف "قطة"، مصطفى فتحي.



وفي خط الهجوم، ضمت القائمة الثلاثى يوسف أوباما، دودو الجباس، ومروان حمدي.



موعد مباراة بيراميدز وإنبي في كأس مصر



ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي بيراميدز مع نظيره إنبي مساء الجمعة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد بتروسبورت، في مباراة مرتقبة لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.



القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وإنبي

وتذاع مواجهة بيراميدز وإنبي في نصف نهائي كأس مصر بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.