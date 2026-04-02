مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس مصر

كتب : نهي خورشيد

09:10 م 02/04/2026

كرونسلاف يورتشيتش

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تستعد لخوض مواجهة إنبي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.


قائمة بيراميدز لنصف نهائي كأس مصر


وضمت قائمة بيراميدز مجموعة من العناصر الأساسية في مختلف المراكز، إذ جاءت على النحو الآتي:


في حراسة المرمى كلاً من أحمد الشناوي، محمود جاد، شريف إكرامي.


وفي خط الدفاع اختار الجهاز الفني كلاً من أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمود مرعي، كريم حافظ، محمد حمدي إبراهيم.


أما في خط الوسط، فتواجد كلاً من مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، أحمد توفيق، أحمد عاطف "قطة"، مصطفى فتحي.


وفي خط الهجوم، ضمت القائمة الثلاثى يوسف أوباما، دودو الجباس، ومروان حمدي.


موعد مباراة بيراميدز وإنبي في كأس مصر


ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي بيراميدز مع نظيره إنبي مساء الجمعة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد بتروسبورت، في مباراة مرتقبة لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.


القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وإنبي

وتذاع مواجهة بيراميدز وإنبي في نصف نهائي كأس مصر بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.

يورتشيتش كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز إنبي كأس مصر

أحدث الموضوعات

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
