كتب ـ مصطفى الجريتلي:

الزمالك أعلن اليوم الأحد عن التعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع محمود جهاد قادماً من صفوف نادي فاركو كأولى الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صفقة محمود جهاد

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أن اللاعب صاحب الـ 23 عامًا قد وقع على عقود لمدة 4 سنوات ونصف.

محمود جهاد الذي تبلغ قيمته السوقية 75 ألف يورو كان قد بدأ مسيرته الاحترافية بصفوف نادي النجوم ثم انتقل على سبيل الإعارة لنادي فاركو في موسم 21/22.

اللاعب الذي كان في عامه الـ 20 حينها شارك مع فاركو بـ 18 مباراة بواقع 539 دقيقة لعب ليقرر النادي السكندري شراء عقده بصورة نهائية من النجوم.

محمود جهاد واصل التواجد مع فاركو حتى أصبح أساسيًا بصفوفه ماجذب أنظار الأندية له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية والشتوية الجارية حتى حسم الزمالك الصفقة بعدما ارتبط اسمه بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أرقام محمود جهاد مع فاركو في موسم 23/24

محمود جهاد شارك خلال الموسم الجاري 2024/25 بقميص فاركو بـ 9 مباريات سجل خلالها هدفين بواقع 738 دقيقة لعب.

مسيرة محمود جهاد مع المنتخب الأولمبي

وهي المسيرة التي قابلها انضمام اللاعب لصفوف منتخب الشباب ثم اختيار المدير الفني البرازيلي السابق للمنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي له لتمثيل المنتخب.

أرقام محمود جهاد مع المنتخب الأولمبي

محمود جهاد شارك مع المنتخب الأولمبي بـ 14 مباراة حصل خلالها على بطاقتين صفراويتين بواقع 669 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

قصة حزينة.. سر ظهور والدة سعيد بن رحمة في حياته الكروية

بعد ثلاثية بيراميدز.. قرار من جروس للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي