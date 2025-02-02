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هل سجل شيكابالا هدفا آخر 4 سنوات كما زعم مرتضى منصور؟

01:29 ص الأحد 02 فبراير 2025
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  • عرض 9 صورة
    مرتضى-منصور-وشيكابالا
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    مرتضى منصور وشيكابالا
  • عرض 9 صورة
    مرتضى منصور وشيكابالا
  • عرض 9 صورة
    مرتضى منصور وشيكابالا
  • عرض 9 صورة
    مرتضى منصور وشيكابالا
  • عرض 9 صورة
    ابتسامة شيكابالا (2)
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    محمود شيكابالا يحتفل بهدف حسام أشرف
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    احتفال حسام أشرف مع شيكابالا
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كتبت-هند عواد:

زعم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، أن محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم الحالي، لم يسجل سوى هدفا وحيدا، خلال آخر 4 سنوات، وقال في مؤتمر صحفي: "عامل نفسك أسطورة و بقالك 4 سنين تقريبا لم تسجل "مجبتش جول".

هل صدق مرتضى منصور بشأن شيكابالا؟

أثبتت الأرقام والإحصائيات عدم صحة معلومات مرتضى منصور، بشأن عدد أهداف شيكابالا، إذ أن اللاعب خاص في آخر 4 مواسم، 87 مباراة سجل خلالها 12 هدفا، ووصل إجمالي مساهماته إلى 22 مساهمة.

أرقام شيكابالا في آخر 4 مواسم

جاءت أرقام محمود شيكابالا لاعب قائد الزمالك في آخر 4 مواسم كالآتي:

2024-2025: 12 مباراة (دوري مصري – كونفدرالية أفريقية – السوبر المصري) – صنع هدف وحيد بالكونفدرالية

2023-2024: 15 مباراة (دوري مصري – كأس مصر – الكونفدرالية الأفريقية) – 5 أهداف وصنع 4 آخرين (3 أهداف ومساهمة في الدوري وهدفين ومساهمتين في الكونفدرالية)

2022-2023: 32 مباراة (دوري مصري – كأس مصر – دوري أبطال أفريقيا) – 5 أهداف وصنع 4 آخرين (3 أهداف و3 مساهمات في الدوري وهدف ومساهمة في الكأس وهدف في الكونفدرالية)

2021-2022: 28 مباراة (دوري مصري – كأس مصر – السوبر المصري – دوري أبطال أفريقيا) – هدفين وصنع 3 (سجل هدفين في الدوري وصنع 2 آخرين وصنع هدفا وحيدا في دوري الأبطال)

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