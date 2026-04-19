3 وفيات من أسرة واحدة.. ننشر أسماء ضحايا عقار غربال المنهار بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

01:17 م 19/04/2026
    عقار غربال المنهار بالإسكندرية (2)
    عقار غربال المنهار بالإسكندرية (3)
    عقار غربال المنهار بالإسكندرية (4)
    عقار غربال المنهار بالإسكندرية (5)

حصل مصراوي على أسماء ضحايا انهيار جزئي لعقار بمنطقة غربال بمحرم بك وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وتبين أن الضحايا الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إثر انهيار سقف حجرة بعقار في منطقة غربال، من أسرة واحدة كانت تقطن الطابق الأرضي وهم "محمد عبد المقصود أحمد، سماح عثمان محمد، والطفلة فريدة محمد عبد المقصود".

حالة الناجين والإجراءات الطبية

وفيما يخص الناجين، أوضحت مديرية التضامن الاجتماعي أنه جرى نقل الطفل "رامي محمد" إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية، فيما يقيم طفلان آخران (15 و12 عامًا) حاليًا لدى عمهما.

كما تبين نجاة سيدة تقطن الطابق الأول علوي؛ نظرًا لوجودها في العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي منذ يومين، وهو ما حال دون تواجدها وقت وقوع الحادث.

ووجهت مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل الوزارةؤ فريق الإغاثة لتقديم سبل الدعم للمصابين وأسر ضحايا العقار المنهار .

تفاصيل العقار والخلفية القانونية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات بلاغًا بانهيار سقف حجرة بالدور الأول علوي على الطابق الأرضي بالعقار رقم 19 شارع قباء، المتفرع من شجرة الدر بمنطقة غربال التابعة لحي وسط.

وبالفحص الفني تبيّن أن العقار مكون من طابقين (أرضي وأول علوي)، وصادر له قرار ترميم رقم 195 لسنة 2026 لم يتم تنفيذه قبل وقوع الانهيار.

توجيهات المحافظ والتعويضات

من جانبه، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية وصرف تعويضات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين.

وباشرت الأجهزة التنفيذية بحي وسط فرض كردونًا أمنيًا بمحيط العقار مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من سلامة العقارات المجاورة.

انهيار عقار التضامن الاجتماعي حوادث الإسكندرية تعويضات الضحايا محرم بك

