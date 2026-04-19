انتهى موسمه.. جراحة عاجلة للاعب بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

كتب : محمد خيري

12:41 م 19/04/2026

فريق بيراميدز

تلقى بيراميدز ضربة قوية قبل مواجهة نادي الزمالك، بعد تأكد غياب نجمه مصطفى فتحي حتى نهاية الموسم.

وتقرر خضوع اللاعب لجراحة عاجلة اليوم الأحد، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة ودية أمام نادي حلوان العام، حيث أصيب بخلع في عظمة الترقوة بعد التحام عنيف، ليغادر اللقاء قبل نهاية الشوط الأول متجهًا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

من جانبه، أكد مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة أثبتت الإصابة بخلع في الترقوة، ما يستدعي التدخل الجراحي بشكل عاجل، على أن يتم تحديد مدة الغياب بشكل دقيق عقب العملية.

وفي السياق ذاته، أوضح هاني سعيد، المدير الرياضي للنادي، أن فترة التعافي من هذه الإصابة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، ما يعني انتهاء موسم اللاعب رسميًا، وغيابه عن المنافسات المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم 23 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز، في لقاء مرتقب سيُقام في غياب أحد أبرز عناصر الفريق الهجومية.

