كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بنجل خالته، وإحداث إصابته، ثم لاذ بالفرار بمحافظة البحيرة.

مصرع شاب تحت عجلات سيارة ملاكي.. وضبط قائدها في البحيرة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملًا مصابًا بكسور متفرقة، مقيم بدائرة المركز، وتوفي عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

وبسؤال والده، وهو مدرس مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء عبور نجله الطريق، اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، بينما فر قائد السيارة هاربًا من موقع الحادث.

تفاصيل حادث مأساوي بالبحيرة.. سائق يصدم شابًا ويفر من المكان

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

