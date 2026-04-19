إعلان

ضبط سائق دهس شابًا ولاذ بالفرار في البحيرة وتسبب في وفاته

كتب : علاء عمران

01:11 م 19/04/2026 تعديل في 01:20 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بنجل خالته، وإحداث إصابته، ثم لاذ بالفرار بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملًا مصابًا بكسور متفرقة، مقيم بدائرة المركز، وتوفي عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

وبسؤال والده، وهو مدرس مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء عبور نجله الطريق، اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، بينما فر قائد السيارة هاربًا من موقع الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحيرة حادث دهس وزارة الداخلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

