انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأحد 19-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4686 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6025 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7030 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8034 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249857 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 4830 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.