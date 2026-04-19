كشف محمد أيمن، المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، عن وجود اهتمام من جانب النادي الأهلي بضم بعض لاعبي الفريق، إلى جانب تحركات من بيراميدز.

مفاوضات الأهلي مع لاعب بتروجيت

وأوضح أيمن، خلال تصريحات عبر قناة ON E، أن الأهلي سبق وفتح باب المفاوضات في بداية الموسم لضم اللاعب توفيق محمد، كما طلب بيراميدز استعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير، إلا أن إدارة بتروجيت رفضت العرضين، مفضلة رحيل اللاعب بشكل نهائي حال وصول عرض مناسب.

وأضاف أن الأهلي أبدى كذلك اهتمامًا بالتعاقد مع بدر موسى، لكن دون أي خطوات رسمية حتى الآن، مشيرًا إلى أن النادي سيبدأ في مناقشة المقابل المالي فور تلقي عرض رسمي.

يُذكر أن الأهلي كان قد تعاقد في وقت سابق مع اللاعب هادي رياض قادمًا من بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في إطار تدعيم صفوف الفريق.