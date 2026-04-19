بيراميدز ينافسه.. بتروجيت يكشف مفاوضات الأهلي مع لاعب الفريق

كتب : محمد خيري

11:57 ص 19/04/2026

فريق بتروجيت

كشف محمد أيمن، المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، عن وجود اهتمام من جانب النادي الأهلي بضم بعض لاعبي الفريق، إلى جانب تحركات من بيراميدز.

مفاوضات الأهلي مع لاعب بتروجيت

وأوضح أيمن، خلال تصريحات عبر قناة ON E، أن الأهلي سبق وفتح باب المفاوضات في بداية الموسم لضم اللاعب توفيق محمد، كما طلب بيراميدز استعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير، إلا أن إدارة بتروجيت رفضت العرضين، مفضلة رحيل اللاعب بشكل نهائي حال وصول عرض مناسب.

وأضاف أن الأهلي أبدى كذلك اهتمامًا بالتعاقد مع بدر موسى، لكن دون أي خطوات رسمية حتى الآن، مشيرًا إلى أن النادي سيبدأ في مناقشة المقابل المالي فور تلقي عرض رسمي.

يُذكر أن الأهلي كان قد تعاقد في وقت سابق مع اللاعب هادي رياض قادمًا من بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في إطار تدعيم صفوف الفريق.

بتروجيت الأهلي بيراميدز الدوري المصري

كرمها مهرجان هوليوود للفيلم العربي.. النجوم يهنئون ريهام عبدالغفور
"مش خناقة رجالة وستات".. نهاد أبوالقمصان: الدولة عجباها لعبة قانون الأحوال
ظروف صعبة.. نجم الزمالك السابق يكشف سر بكائه في مباراة شباب بلوزداد
تسير 1150 كم بتفويلة.. أرخص سيارة "REEV" في مصر
لأول مرة منذ 13 عامًا.. مصر و9 دول تُعلّق على اتفاق الميزانية الموحدة لليبيا
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)