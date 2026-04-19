"كان بيودع من الأتوبيس".. الزمالك يتقدم بشكوى ضد ياسمين عز لهذا السبب

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن ملامح المرحلة المقبلة داخل القلعة البيضاء، مؤكداً وجود نية للاستفادة من خبرات طارق حامد لاعب الفريق السابق داخل النادي حال اتخاذه قرار الاعتزال.

حسام المندوه يتحدث عن دور مرتقب لطارق حامد لاعب الزمالك

وأوضح المندوه في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الأبيض ستتواصل مع طارق حامد فور حسم مستقبله، مشيراً إلى أنه سيكون له دور داخل النادي في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، شدد على تمسك الإدارة باستمرار معتمد جمال ضمن المنظومة الفنية، مؤكداً أنه أحد العناصر المخلصة للنادي وأن استمراره أو رحيله يعود لرغبته الشخصية مع تأكيد رغبة النادي في بقائه.

وأضاف أن حالة الالتفاف والدعم من رموز القلعة البييضاء خلال الفترة الأخيرة تعكس خصوصية النادي، مؤكداً أن هذا المشهد لا يتكرر إلا داخل القلعة البيضاء.

المندوه يوجه الشكر لمدحت العدل

كما وجه المندوه الشكر لمدحت العدل مشيداً بالدور الذي قدمه لخدمة النادي خاصة فيما يتعلق بالتطبيق الخاص بالزمالك.

