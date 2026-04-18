مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

"بعد تأهل الجيش الملكي".. موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

كتب : يوسف محمد

11:54 م 18/04/2026
    خلال مباراة صن داونز ومولودية الجزائر (4)
    خلال مباراة صن داونز ومولودية الجزائر (5)
    خلال مباراة صن داونز وستاد مالي (2)
    خلال مباراة صن داونز وستاد مالي (1)
    خلال مباراة صن داونز وستاد مالي (3)
    خلال مباراة صن داونز وستاد مالي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حجز فريق الجيش الملكي المغربي مقعدا في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، بعدما تخطى فريق نهضة بركان.

نتيجة مباراة الجيش الملكي ونهضة بركان

وتخطى فريق الجيش الملكي نهضة بركان المغربي، بعدما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

وكان الجيش الملكي حقق الفوز في مباراة الذهاب على حساب نهضة بركان بنتيجة هدفين دون مقابل، قبل أن يتلقى الهزيمة في مباراة العودة بهدف دون مقابل، ليضمن التأهل إلى نهائي البطولة.

منافس الجيش الملكي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الجيش الملكي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي الذي تفوق على حساب الترجي في نصف نهائي البطولة.

وكان صن داونز الجنوب أفريقي، تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على حساب الترجي التونسي، بنتيجة هدفين دون مقابل بمجموع المباراتين.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، يوم 15 مايو المقبل بجنوب أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 من الشهر ذاته بالمغرب.

دوري أبطال أفريقيا موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا صن داونز والجيش الملكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نقيب الموسيقيين يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ هاني شاكر: تعرض لمشاكل مفاجئة
أخبار مصر

رياضة محلية

أخبار مصر

رياضة عربية وعالمية

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

