"كان بيودع من الأتوبيس".. الزمالك يتقدم بشكوى ضد ياسمين عز لهذا السبب

حجز فريق الجيش الملكي المغربي مقعدا في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، بعدما تخطى فريق نهضة بركان.

نتيجة مباراة الجيش الملكي ونهضة بركان

وتخطى فريق الجيش الملكي نهضة بركان المغربي، بعدما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

وكان الجيش الملكي حقق الفوز في مباراة الذهاب على حساب نهضة بركان بنتيجة هدفين دون مقابل، قبل أن يتلقى الهزيمة في مباراة العودة بهدف دون مقابل، ليضمن التأهل إلى نهائي البطولة.

منافس الجيش الملكي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الجيش الملكي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي الذي تفوق على حساب الترجي في نصف نهائي البطولة.

وكان صن داونز الجنوب أفريقي، تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على حساب الترجي التونسي، بنتيجة هدفين دون مقابل بمجموع المباراتين.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، يوم 15 مايو المقبل بجنوب أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 من الشهر ذاته بالمغرب.

