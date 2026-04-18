مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

1 0
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

المقاولون العرب

2 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
20:00

البنك الأهلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 1
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

"كان بيودع من الأتوبيس".. الزمالك يتقدم بشكوى ضد ياسمين عز لهذا السبب

كتب : يوسف محمد

10:20 م 18/04/2026 تعديل في 10:53 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ياسمين عز
  • عرض 7 صورة
    ياسمين عز امام البحر (2)
  • عرض 7 صورة
    كيف علقت ياسمين عز على شائعات طلاق كريم محمود عبدالعزيز وزوجته؟ 1
  • عرض 7 صورة
    ياسمين عز
  • عرض 7 صورة
    ياسمين عز
  • عرض 7 صورة
    ياسمين عز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تقديم شكوى ضد الإعلامية ياسمين عز بسبب ما صدر منها تجاه النادي خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة النادي، سيتقدم بشكوى ضد ياسمين عز المذيعة بقناة "MBC مصر" إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب تجاوزها ضد نادي الزمالك في حلقة يوم الخميس الماضي".

وأضاف: "مجلس الإدارة تأنى في تقديم الشكوى، بسبب ارتباط الفريق بمباراة شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026".

وتابع: "الشكوى تتضمن التجاوزات التي صدرت من المذيعة تجاه نادي الزمالك وجماهيره، والنادي سيطالب في شكواه بمعاقبة المذيعة، وأهمية احترام نادي الزمالك وجماهيره".

واختتم المصدر تصريحاته: "إن كانت القناة ليست مصرية، لكنها تبث من الأراضي المصرية، ولابد أن يكون محتواها يخلو من أي شيء يثير الفتنة، خاصة وأنها ليست الواقعة الأولى للمذيعة".

وأثارت ياسمين عز جدلا واسعا، بسبب تصريحاتها المتعلقة بمستوى الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية، حيث قالت: "هناك أمر غريب يحدث، هو توديع الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا واستمرار الزمالك في المنافسة على الكونفدرالية".

وأكملت: "دي ظاهرة محتاجين العلماء يقولوا إزاي حصلت، لأن الزمالك طول عمره بيودع البطولة من دور الـ64" وبيودع قبل ما الأتوبيس يوصل الملعب".

وفي سياق متصل، يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز يوم 23 أبريل المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة يوم 23 أبريل المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري المصري "دوري نايل".

ياسمين عز نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية

أحدث الموضوعات

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة
" كل حاجة وحشة من غيرك"..نجل سليمان عيد يحيي الذكرى الأولى لرحيله
أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
مفاجأة.. الطب الشرعي ينقذ المتهمة بقتل "سوق السعادة" من مأزق (تفاصيل)
بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
أخبار

المزيد

