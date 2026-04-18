قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تقديم شكوى ضد الإعلامية ياسمين عز بسبب ما صدر منها تجاه النادي خلال الفترة الماضية.

شكوى نادى الزمالك ضد ياسمين عز

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة النادي، سيتقدم بشكوى ضد ياسمين عز المذيعة بقناة "MBC مصر" إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب تجاوزها ضد نادي الزمالك في حلقة يوم الخميس الماضي".

وأضاف: "مجلس الإدارة تأنى في تقديم الشكوى، بسبب ارتباط الفريق بمباراة شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026".

وتابع: "الشكوى تتضمن التجاوزات التي صدرت من المذيعة تجاه نادي الزمالك وجماهيره، والنادي سيطالب في شكواه بمعاقبة المذيعة، وأهمية احترام نادي الزمالك وجماهيره".

واختتم المصدر تصريحاته: "إن كانت القناة ليست مصرية، لكنها تبث من الأراضي المصرية، ولابد أن يكون محتواها يخلو من أي شيء يثير الفتنة، خاصة وأنها ليست الواقعة الأولى للمذيعة".

تصريحات ياسمين عز عن الزمالك

وأثارت ياسمين عز جدلا واسعا، بسبب تصريحاتها المتعلقة بمستوى الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية، حيث قالت: "هناك أمر غريب يحدث، هو توديع الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا واستمرار الزمالك في المنافسة على الكونفدرالية".

وأكملت: "دي ظاهرة محتاجين العلماء يقولوا إزاي حصلت، لأن الزمالك طول عمره بيودع البطولة من دور الـ64" وبيودع قبل ما الأتوبيس يوصل الملعب".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز يوم 23 أبريل المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة يوم 23 أبريل المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري المصري "دوري نايل".

