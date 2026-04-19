إعلان

بشير التابعي يرد علي أحمد بلال بعد تصريحاته عن ناصر منسي

كتب : محمد عبد الهادي

11:41 ص 19/04/2026

بشير التابعي

وجه بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، انتقادات حادة ضد أحمد بلال بعد تصريحاته الأخيرة ضد ناصر منسي مهاجم الزمالك.

وكان بلال قد اعترض مؤخرًا علي مقارنته بناصر منسي قائلًا" إي اللي جاب القلعة جنب البحر"، مؤكدًا أن ناصر مهاجم علي قده.

تصريحات بشير التابعي ضد أحمد بلال

قال التابعي في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "ناصر منسي لو رجله مقطوعه باللي بيعمله ده يبقي أجمد مهاجم في مصر برضو، وبلوم أحمد بلال على كلامه اللي قاله ضد ناصر منسي".

وأضاف: "أحمد بلال كان مهاجم كويس مع أن مكوناته الجسمية متقولش كده خالص، كان لازم مجلس الزمالك يطلع يدافع عن ناصر منسي بعد هجوم أحمد بلال".

وتابع: "مجلس الزمالك لا يجرؤ أن يفعل ما فعله الأهلي في أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري المصري".

إعلان

إعلان

