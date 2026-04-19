كشف بدر حامد، المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم، كواليس تأثره الشديد خلال متابعة مباراة نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح حامد، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي هاني حتحوت، أن الزمالك يمر بظروف مادية صعبة، لكنه يواصل المنافسة بقوة على البطولات، معتمدًا بشكل كبير على لاعبيه من قطاع الناشئين.

وأشار إلى أن النادي يمتلك واحدًا من أقوى قطاعات الناشئين في مصر، مؤكدًا أن تصعيد اللاعبين الشباب لم يكن رفاهية، بل ضرورة فرضتها التحديات الحالية، رغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب هذا التوجه.

وكشف حامد أنه لم يتمالك نفسه وبكى خلال المباراة، متأثرًا بـ"تيفو" جماهير الزمالك، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الجماهير في دعم الفريق وتحفيز اللاعبين.

شعبية واسعة للزمالك في ليبيا

وعلى جانب آخر، أكد أن نادي الزمالك يحظى بشعبية كبيرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن قطاعًا واسعًا من الجماهير هناك يميل لتشجيعه، كما أشاد بقوة الدوري الليبي والمنافسة فيه.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالمدرب حسام البدري، مؤكدًا أنه يقدم نتائج مميزة مع أهلي طرابلس، ويحترم استمراره مع الفريق، رغم ترشيحه ضمن الأسماء المطروحة لتدريب منتخب ليبيا.