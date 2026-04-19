الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

ظروف صعبة.. نجم الزمالك السابق يكشف سر بكائه في مباراة شباب بلوزداد

كتب : محمد خيري

01:16 م 19/04/2026

مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

كشف بدر حامد، المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم، كواليس تأثره الشديد خلال متابعة مباراة نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح حامد، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي هاني حتحوت، أن الزمالك يمر بظروف مادية صعبة، لكنه يواصل المنافسة بقوة على البطولات، معتمدًا بشكل كبير على لاعبيه من قطاع الناشئين.

وأشار إلى أن النادي يمتلك واحدًا من أقوى قطاعات الناشئين في مصر، مؤكدًا أن تصعيد اللاعبين الشباب لم يكن رفاهية، بل ضرورة فرضتها التحديات الحالية، رغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب هذا التوجه.

وكشف حامد أنه لم يتمالك نفسه وبكى خلال المباراة، متأثرًا بـ"تيفو" جماهير الزمالك، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الجماهير في دعم الفريق وتحفيز اللاعبين.

شعبية واسعة للزمالك في ليبيا

وعلى جانب آخر، أكد أن نادي الزمالك يحظى بشعبية كبيرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن قطاعًا واسعًا من الجماهير هناك يميل لتشجيعه، كما أشاد بقوة الدوري الليبي والمنافسة فيه.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالمدرب حسام البدري، مؤكدًا أنه يقدم نتائج مميزة مع أهلي طرابلس، ويحترم استمراره مع الفريق، رغم ترشيحه ضمن الأسماء المطروحة لتدريب منتخب ليبيا.

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش.. تفاصيل
اليوم.. صرف مرتبات أبريل للعاملين بالدولة من الصراف الآلي
كرمها مهرجان هوليوود للفيلم العربي.. النجوم يهنئون ريهام عبدالغفور

